La fiscalia es querellarà contra Shakira per un frau fiscal de 14,5 milions

La Fiscalia de Barcelona té previst presentar una querella contra la cantant Shakira per defraudar presumptament 14,5 milions d'euros a Hisenda entre els anys 2012 i 2014, simulant que residia en països amb tractaments fiscals favorables.

Segons van informar fonts jurídiques, el ministeri públic va comunicar a la defensa de la cantant que arxiva l'escrit d'al·legacions que el seu advocat va presentar per demostrar que Shakira no havia defraudat al fisc, per la qual cosa en les pròximes setmanes es querellarà contra ella per tres delictes contra la Hisenda pública.

La Fiscalia va obrir el 2017 diligències per investigar Shakira arran d'un informe remès per l'Agència Tributària que alertava que la cantant hauria evadit el pagament de l'IRPF entre el 2011 i el 2014, simulant presumptament que durant aquests exercicis va residir més de sis mesos l'any en països amb una fiscalitat favorable. Fa uns dies, la defensa del lletrat va presentar un escrit davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona en què al·legava que l'artista colombiana estava al dia dels seus pagaments amb Hisenda i demanava l'arxivament de les diligències obertes en contra seu.