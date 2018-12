França conté la respiració davant les protestes dels Armilles Grogues

França, en alerta vermella, es va començar a atrinxerar ahir, en la vigília de noves protestes dels Armilles Grogues que es tem que degenerin en enfrontaments, un escenari que el govern espera evitar amb gairebé 90.000 policies als carrers. Museus tancats, espectacles anul·lats, partits de futbol ajornats... En tot el país s'han pres mesures excepcionals per evitar les impactants escenes de violència que van fer la volta al món la setmana passada.

A més, per primera vegada en més d'una dècada, es desplegaran vehicles blindats de la gendarmeria a París, on els comerciants, escaldats per les destrosses i saquejos de fa una setmana, s'han parapetat. La unitat d'elit de la gendarmeria també està en alerta. «Tot indica que elements radicals, facciosos, tornaran a intentar mobilitzar-se», va afirmar el ministre de l'Interior, Christophe Castaner, justificant un dispositiu de seguretat «a gran escala».

Les protestes van començar el 17 de novembre en oposició a l'augment dels impostos als combustibles, però des de llavors s'han convertit en un ampli moviment contra la política econòmica i social de Macron. El Govern, acorralat pels carrers, va anul·lar l'impost als carburants i va congelar els preus de la llum i del gas durant l'hivern. No obstant això, per als Armilles Grogues, aquestes concessions són insuficients. Al tancament d'aquesta edició, el primer ministre francès, Édouard Philippe, es reunia amb una delegació d'Armilles Grogues, autodenominats «moderats».