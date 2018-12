Més de 1.300 detinguts i més de 100 ferits per les protestes dels armilles grogues a França

La policia francesa ha arrestat aquest dissabte unes 1.385 persones, la gran majoria a París, durant la quarta jornada de mobilitzacions a França dels armilles grogues. Segons ha explicat el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, uns 974 protestants es troben sota custòdia policial a comissaria.

El col·lectiu, que protesta contra el preu dels carburants i la caiguda del seu poder executiu, ha aconseguit mobilitzar 125.000 persones a tot França, 10.000 d'elles a la capital gal·la. Els antidisturbis han fet algunes càrregues als Camps Elisis, on milers de concentrats demanen la dimissió del president francès Emmanuelle Macron i canten La Marsellesa. En total, els serveis d'emergències han atès uns 118 ferits entre els manifestants i 17 entre els membres de les forces de seguretat.

Moltes de les detencions de persones que formaven part de grups susceptibles de protagonitzar actes violents s'han produït de manera preventiva. I és que, preveient una jornada de protestes, s'han tancat la majoria dels seus museus i monuments de París, com la Torre Eiffel o la catedral de Notre Dame i el Panteó. A més, molts teatres han cancel·lat els seus espectacles per por a grans disturbis. La gendarmeria francesa ha matisat que, un cop fetes les verificacions pertinents, no necessàriament han de quedar sota custòdia policial.

El govern francès ha anunciat aquesta setmana una moratòria de sis mesos en l'augment dels impostos dels carburants per intentar apaivagar els ànims dels manifestants, que es queixen per la pèrdua de poder adquisitiu. Pels 'armilles grogues', però, la mesura no és suficient i s'han mantingut les protestes convocades.