Puigdemont demana a l'independentisme unitat al voltant Consell per República

Torra i Puigdemont al teatre on s´ha presentat el Consell per la República ACN

Carles Puigdemont ha demanat avui a les forces polítiques independentistes unir-se al voltant al Consell per la República durant la presentació a Brussel·les d'aquesta organització, que busca internacionalitzar la causa sobiranista i constituir una república catalana "de fet".

"Demanem una sola cosa als qui fan política: els en demanem unitat", ha dit Puigdemont, defensant que, d'altra manera, es perdria l'"autoritat moral" per dir als ciutadans com actuar i "tot allò aconseguit fins ara" per l'independentisme.

"El Consell per la República dóna un espai per conjugar aquesta diversitat estratègica, un espai divers, el més divers possible, el més plural possible, perquè la pluralitat també és imprescindible", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat.

Puigdemont ha insistit igualment en què aquesta organització, constituïda jurídicament a Bèlgica, permetrà a més ser "més lliures" respecte a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i eliminarà "límits" al seu "camp d'actuació", però dins del marc de l'Estat de Dret "europeu".

"El Consell per la República anirà allà on no poden arribar les institucions", ha afirmat.

Quant als pròxims passos d'aquest Consell, Puigdemont seguirà dirigint-lo mentre es convoca una votació entre aquelles persones que s'han inscrit en l'anomenat "registre ciutadà", que ja compta amb més de 40.000 inscrits, per elegir una "assemblea ciutadana".

Aquesta elecció se celebrarà en un termini d'entre sis mesos i un any com a màxim.

L'esdeveniment de presentació, conduït per l'actriu Sílvia Bel, s'ha celebrat al teatre flamenc de Brussel·les KVS i al mateix han assistit, en una primera sessió, prop de mig miler de persones, que han vestit la sala amb estelades i han demanat "llibertat per als presos polítics".

En l'acte han intervingut també el president de la Generalitat, Quim Torra, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, i han fet actuacions musicals Lluís Llach i el raper Valtonyc, que és a Bèlgica per no complir una condemna dictada per la justícia espanyola.

Al mateix hi han assistit a més el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; i els consellers Jordi Puignerò, Josep Bargalló, Damià Calvet i Laura Borràs, així com representants d'ERC i JxCat.