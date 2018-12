Els sindicats dels Mossos critiquen amb duresa que Buch «es carregui»la seva imatge

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha exigit «lleialtat» al president de la Generalitat, Quim Torra, i al conseller d'Interior, Miquel Buch, en considerar que estan «carregant-se» la imatge del cos de Mossos d'Esquadra a favor d'interessos «personals» i «polítics».

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha catalogat de «menyspreu continu» les paraules del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va afirmar que «no li tremolarà el pols» per prendre «les decisions que cor-responguin». El sindicat ha dit que a ells tampoc «els tremolarà» el pols per demanar la seva dimissió.

El sindicat SAP-FEPO, al seu torn, ha dit que els agents «estan farts de veure fiscalitzada la seva feina i, dit sigui de pas, que no es faci res per aturar els actes violents», i insta el conseller a «defensar l'honorabilitat i la professionalitat dels més de 16.000 agents. Perquè quedi clar: els Mossos d'Esquadra no som una policia política».