Torra exigeix a Buch canvis als Mossos per les càrregues contra els grups antifeixistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, que «aviat» –probablement la setmana que ve– faci canvis i revisi els protocols d'actuació dels Mossos d'Esquadra, després de les càrregues de dijous a Girona i Terrassa, que van criticar la CUP i ERC.

Les imatges de les càrregues policials a Girona i a Terrassa contra grups de manifestants que protestaven per concentracions de Vox amb motiu del 40è aniversari de la Constitució no han agradat a Torra. Unes imatges amb les quals «els catalans no ens sentim a gust», va dir el president català en unes declaracions a Eslovènia, en les quals va assegurar que ja ha demanat a Buch que faci «aviat» els canvis pertinents, que probablement es portaran al Consell Executiu de dimarts.

Des de la premissa que els Mossos «han de garantir l'ordre públic», Torra va admetre que pot haver-hi hagut «mala praxi» i va assegurar que el Govern «farà tot el que hagi de fer» perquè, «si cal fer canvis, es facin».

Unes modificacions que espera que es portin a terme «la setmana que ve», cosa que ja ha demanat a Buch, amb qui Torra va parlar ahir per telèfon i amb el qual es reunirà diumenge, quan torni a Barcelona.

En una entrevista a TV3, el titular d'Interior va reconèixer que, «a simple vista», les «imatges» de l'actuació policial apunten al fet que algun agent va poder extralimitar-se. En tot cas, el conseller va raonar que els antiavalots van carregar contra els manifestants per evitar un «enfrontament violent entre grups antagònics», i va lamentar que hi hagi «grups minoritaris radicals que l'únic que volen és exercir la violència», amb la qual cosa, segons la seva opinió, estaran donant la raó als que diuen que «a Catalunya hi ha violència».

El diputat de la CUP Carles Riera va exigir que no es criminalitzi el moviment que protagonitza aquestes manifestacions, ja que creu que no és violent, i va reclamar una vegada més la destitució de Buch. També va criticar que la policia autonòmica ferís amb un projectil la diputada de la CUP Maria Sirvent a Terrassa «quan estava assistint una menor que havia rebut un cop al cap», i va denunciar que el model de seguretat de la Generalitat «protegeix manifestacions nazis i ataca sistemàticament grups antifeixistes que els fan front».

A ERC, partit que forma part del Govern, tampoc no estan satisfets amb la situació. La portaveu Marta Vilalta va expressar «malestar i preocupació per les actuacions desproporcionades dels Mossos d'Esquadra», per la qual cosa han demanat reunir-se amb el conseller d'Interior.