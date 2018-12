La CUP no avala el Consell perquè és «simbòlic»

La CUP no avala el Consell per la República perquè considera que parteix d'una «lògica simbòlica» que no té com a objectiu «la ruptura democràtica amb l'Estat Espanyol» i que no disposa de «mecanismes de control democràtic i popular». En un comunicat, la formació afegeix que aquest organisme «alimenta el discurs simbòlic a l'exterior» i «no afronta l'element central del conflicte que viu el país que és l'exercici del dret a l'autodeterminació al territori». La CUP creu que el Consell per la República «no es constitueix com un ens que permeti avançar nacionalment ni socialment».

La formació afegeix que «sempre s'ha mostrat a favor» d'estudiar la possibilitat de «crear una institucionalització paral·lela a recer de la repressió dels aparells de l'Estat» que «facilités la internacionalització del conflicte» i que «treballés per traçar estratègies per exercir el dret a l'autodeterminació».

També afegeixen que aquesta ha de seguir «criteris de discreció, rigor, responsabilitat, mirada llarga» i no ser «espais que es moguin a partir d'estratègies de comunicació pensades per convèncer i acontentar l'opinió pública catalana».

La CUP veu l'estratègia internacional com un «element cabdal per als propers mesos», amb un «paper» per part dels polítics que són a l'exili per «assolir una solució pel conflicte democràtic del país». Per això, afegeixen que seguiran «treballant aquest àmbit des de diversos fronts», com des de Ginebra, on hi ha l'exdiputada cupaire Anna Gabriel.