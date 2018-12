la derrota d'EmmanuelMacron a París fa sonar l'alarma a la Unió Europea

Fa menys d'un mes, el president francès, Emmanuel Macron, va apostar per la seva reclamació com a portaveu del globalisme. En un discurs davant dels 60 líders mundials a l'Arc del Triomf, va elogiar les Nacions Unides i va declarar el nacionalisme com la «traïció» del patriotisme. El dissabte passat, els gasos lacrimògens i les llambordes van volar a la mateixa part de París que els manifestants van destrossar el monument icònic i van reclamar al Govern de Macron la retirada d'un augment de l'impost de combustible proposat. Per primera vegada en la seva presidència, va retrocedir. Va ser un moment humiliant per als opositors a les revoltes populistes que van començar amb Donald Trump. Europa ha tingut molts moments crítics els últims anys, des de la crisi del deute grec fins a la reacció contra immigrants contra els refugiats i el vot britànic de Brexit. Rarament, però, hi ha tants voltors polítics que han rodat al voltant d'un líder amb tant en joc per a l'ordre mundial. Sonen les alarmes al Vell Continent.