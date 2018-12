Els CDR es comencen a retirar dels peatges on han aixecat barreres

L'acció coordinada dels CDR per aixecar barreres de peatges en diversos punts de Catalunya durant l'operació tornada del pont de la Puríssima s'ha començat a dissoldre al voltant de dos quarts de nou del vespre d'aquest diumenge.



La situació està normalitzada a l'AP-7 a Girona Sud, a Martorell i a l'Hospitalet de l'Infant i a l'AP-2 a Soses i a les Borges Blanques després de la retirada dels grups de manifestants independentistes.



Cap a les nou del vespre el compte oficial de Twitter de CDR Catalunya ha donat per acabada l'acció, que també s'ha reproduït en punts de la C-16 a Manresa. En un missatge, el col·lectiu independentista "ha tornat a demostrar que estan preparats per acabar amb el Règim del 78 i els seus poders fàctics".



Els CDR han reivindicat a les xarxes socials que també han deixat passar sense pagar els vehicles en altres punts, com ara, a la C-16 a Manresa.





El CDR obre el peatge de l'autopista de Manresa a Terrassa en una campanya a tot el país pic.twitter.com/wKsJXDDYGj — Armilles Grogues Manresa (@GroguesManresa) 9 de diciembre de 2018

L'acció arriba després que un grup d'independentistes tallessin l'AP-7 a l'altura de l'durant més de quinze hores aquest dissabte.