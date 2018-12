El Kremlin va oferir cooperació política a la campanya de Trump

La campanya presidencial de Donald Trump va rebre una oferta de cooperació «política» de Moscou el novembre del 2015, segons les revelacions realitzades la matinada de divendres a la investigació del fiscal especial Robert Mueller, que el president nord-americà no para de desacreditar. Mueller, que investiga la trama russa en la campanya presidencial als Estats Units, va enviar un document al tribunal de Nova York que jutja l'exadvocat de Trump, Michael Cohen, que al final de novembre va reconèixer que va mentir al Congrés sobre els seus contactes amb Rússia durant la campanya. Un ciutadà rus que no va ser identificat va proposar a Cohen una reunió amb el líder rus, Vladímir Putin, va indicar Mueller.

«Cohen va rebre informació d'un contacte i va parlar amb un ciutadà rus que va afirmar ser una «persona de confiança de la Federació Russa que va oferir a la campanya «sinergia política i sinergia a un nivell de Govern», va indicar el fiscal. Aquesta «persona va dir a Cohen que una reunió així tindria un impacte «fenomenal» no només políticament, «sinó una dimensió empresarial també», va afegir el funcionari. No obstant això, Cohen no va tirar endavant la trobada.

Segons els documents judicials, Cohen va lliurar a les autoritats informació «rellevant» i «substantiva». Però tant Trump com la Casa Blanca van abaixar el perfil a aquestes noves revelacions. «Això dispensa totalment el president. Gràcies!», va dir Trump, mentre que el seu portaveu, Sarah Sanders, va afirmar que aquests nous documents no deien «res important» que ja no se sabés.