PSOE, Comuns, Cs i PP carreguen contra Torra per apostar per la via eslovena

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut avui una allau de crítiques dels partits no independentistes per les recents declaracions en les que apostava per la via eslovena per arribar a la independència. "Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se i tirar cap endavant en el camí de la llibertat amb totes les seves conseqüències fins aconseguir-ho. Fem com ells", va dir Torra, que aquesta setmana ha estat a Eslovènia.



Ábalos lamenta que Torra "cridi a la insurrecció en apostar pel model eslovè"

El número dos del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha criticat aquest diumenge que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi fet una "crida a la insurrecció" en "apostar" per seguir el model d'autodeterminació eslovè. "És tristíssim abocar la gent al patiment", ha subratllat Ábalos en un acte del PSOE a Palma de Mallorca. Així, el ministre ha acusat Torra de ser "il·luminat" i "irresponsable" en posar damunt la taula una situació que "no té res a veure amb la de Catalunya" però va ser "la que menys morts va aportar". Amb tot, Ábalos ha constatat que plantejar "aquests camins" posen en qüestió la convivència arreu de l'Estat. Per això, ha instat l'executiu català a "preocupar-se més pels catalans" i els ha recordat que la ciutadania necessita acció de govern.

Arrimadas: Torra és un perill per la convivència i la democràcia en apel·lar a la violència i al conflicte civil

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest diumenge que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el Govern "són un perill per la convivència i la democràcia" en apel·lar a la "violència i a un conflicte civil". La cap de l'oposició ha fet aquestes declaracions després que Torra hagi animat a "fer com els eslovens" i "determinar-se i tirar endavant amb totes les conseqüències". Per això, Arrimadas ha tornat a instar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a enviar un requeriment previ a Torra per l'aplicació del 155. Amb tot, la formació taronja ha acusat el Govern de voler "purgar" els Mossos per convertir-los en una "policia política". De fet, Arrimadas ha subratllat que Torra "criminalitza" els policies mentre "protegeix els violents".

Colau demana una rectificació

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamant aquest diumenge al president de la Generalitat, Quim Torra, i al Govern de la Generalitat que "rectifiquin immediatament" després Torra animés aquest dissabte a seguir el model d'Eslovènia, que "van decidir determinar-se i tirar endavant amb totes les conseqüències". En un missatge al seu compte de Twitter, Colau ha titllat aquestes afirmacions de "greu irresponsabilitat. "La cohesió socials de Catalunya ha d'estar per sobre d'ocurrències i cortines de fum per tapar els problemes del Govern", ha afegit. Torra va fer aquestes afirmacions durant l'acte de presentació del Consell per la República que es va fer aquest dissabte a Brussel·les.

PPC exigeix que no se'ls ataqui quan denuncien la "balcanització" d'Espanya

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha exigit que no es torni a atacar al seu partit per afirmar que "el separatisme busca la balcanització d'Espanya", després que el president de la Generalitat, Quim Torra, defensés ahir la via eslovena a la independència. En un missatge a través del seu compte de Twitter, Fernández sosté que alertar de la "balcanització" no és "ser radical ni posar llenya al foc", sinó "assenyalar una evidència". "La cosa és greu i ara ho veuen. D'acord, però sisplau, que no tornin a atacar-nos si denunciem que el separatisme busca la "balcanització" d'Espanya", ha afegit el dirigent popular.