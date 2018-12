Vaga d´examinadors de trànsit: tot el que has de saber

L'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) ha convocat des d'aquest dilluns 10 de desembre fins al dia 21 una nova vaga per reclamar millores salarials.



Què demanen

El col·lectiu es queixa que l'increment retributiu que demanaven -d'uns 250 euros al mes, l'anomenat 'complement específic' - no està encara reflectit en les seves nòmines i a més demanen que se'ls remunerin "els endarreriments".

Aquesta demanda la recullen els pressupostos generals de l'Estat de 2018, després que tots els partits de l'oposició es comprometessin el novembre de l'any passat a "aconseguir els acords necessaris o impulsar les iniciatives parlamentàries corresponents", perquè en els Pressupostos fos inclòs un augment del complement específic del col·lectiu.

Aquest acord de l'oposició -tots menys el PP- va posar fi a gairebé sis mesos d'aturades, que es va mantenir de juny a desembre de 2017, convertint-se així en una de les vagues més llargues de la democràcia espanyola. Un mes després, els PGE 2018 van tirar endavant amb la proposta reivindicativa dels examinadors.

Increment salarial bloquejat

No obstant això, un any després, l'associació lamenta que encara no s'ha executat aquest increment retributiu al col·lectiu per part de l'òrgan competent, la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions (CECIR), però fonts de la DGT han assegurat que la situació estava "bloquejada" en aquest òrgan.

Els efectes de la vaga

La vaga que va dur a terme el col·lectiu durant 2017 va provocar la cancel·lació de més de 200.000 exàmens per obtenir el carnet de conduir, a més de pèrdues econòmiques que ascendeixen a més de 100 milions d'euros en el sector de les autoescoles.

Segons ha subratllat el president de Asextra, Joaquín Jiménez, aquesta nova vaga que arrenca aquest dilluns "és diferent a la d'anys anteriors". "El ciutadà del carrer s'ha adonat que això és una tossuderia. No entenem res", ha indicat Jiménez, que diu que té "confiança plena" en què el Govern executi l'increment retributiu perquè espera que hagi estat un "problema administratiu" .

Suport dels treballadors d'autoescoeles

En aquest sentit, el president de l'Assemblea de Treballadors Assalariats d'Autoescoles de Catalunya (ATAAC), José María Marín, ha afirmat que, al costat d'altres sindicats d'assalariats d'autoescoles de tot Espanya, donen suport a aquesta nova vaga d'examinadors.

A més, el president de ATAAC ha apostat per cridar els alumnes de les autoescoles a que participin en la vaga. "En l'anterior vaga també vam estar donant suport. Alguna autoescola també s'ha pronunciat a favor", ha precisat Marín en declaracions a Europa Press.

Precisament, la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) ha donat suport als examinadors de trànsit en una carta oberta dirigida a la DGT. "Si finalment la vaga es produeix, els examinadors sortiran al carrer per, legítimament, exigir les seves demandes. Nosaltres, autoescoles i alumnes, tindrem l'obligació de fer, legítimament, el mateix. Aquesta vegada no ho permetin, si us plau", ha assenyalat l'organització en l'escrit.

El col·lectiu examinador assegura que ha demostrat "paciència, honestedat, professionalitat i lleialtat" amb l'Administració, així com "respecte i sensibilització" per als professors de formació viària, sector empresarial d'autoescoles i amb el ciutadà en general.