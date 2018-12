Ábalos alerta de la tolerància que hi ha cap a Vox i el seu «discurs feixista»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va alertar ahir de la tolerància que hi ha cap al fenomen Vox i el seu «discurs feixista», durant un acte públic que el Partit Socialista de les illes Balears va celebrar al pati de Ca'n Oms, el «primer míting» del partit a les Balears de cara a les eleccions del maig.

Així, el secretari d'Organitzacions va assegurar que «no és gens indiferent la reacció de l'extrema dreta a Espanya, ni la tolerància amb la qual s'està tractant aquest fenomen, el blanqueig que està fent l'extrema dreta i el seu discurs feixista», en relació al partit Vox.

En aquest sentit, va recordar, de manera irònica, que el líder del Partit Popular, Pablo Casado, va avançar sobre unes negociacions «discretes o secretes amb Ciutadans i que, quan ho tingués pactat per governar a Andalusia, ho plantejaria a Vox per veure si hi vol donar suport o abstenir-se».