Els Bombers fan vaga d'hores extres i volen allargar-la un mes

Els Bombers estan fent una vaga d'hores extres i tenen intenció d'allargar-la un mes. Denuncien falta de mitjans materials i d'efectius. Joan Biescas, portaveu de CCOO, ha explicat que la mesura es va aprovar en una votació que va acabar dissabte, i té com a objectiu no cobrir les mancances estructurals que cada dia se supleixen amb hores extres. Des d'UGT, Sergi Carretero ha apuntat que alguns parcs ja fa dies que han començat a fer aquesta vaga, el que està provocat que hi hagi instal·lacions sota mínims. Segons Carretero, aquest dilluns tenen problemes a Girona, Olot, Maçanet i Lloret de Mar, entre d'altres. El parc de Torelló està tancat fa dies. Els sindicats estan convocats a una reunió dimarts al Departament d'Interior.

Aquesta situació pot ser encara més greu al Nadal, coincidint amb vacances programades. Segons els sindicats, la vaga també està afectant posicions de comandament.