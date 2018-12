Buch fa autocrítica pel «malestar» generat als Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha considerat que el dispositiu policial del 6 de desembre va ser "globalment correcte", i ha fet autocrítica per les informacions que els últims dies "hagin pogut generar confusió o malestar" en el cos. Buch s'ha reunit aquest dilluns amb els comissaris dels Mossos després de trobar-se diumenge amb el president de la Generalitat. Sobre possibles canvis al cos, ha traslladat que aquesta seria una decisió interna "que ha de respondre a necessitats estructurals i atenent criteris professionals i objectius", han explicat fonts d'Interior a l'ACN. En tot cas, el conseller ha demanat, com es fa habitualment, que es tornin a avaluar els fets de Girona i Terrassa i es prenguin les mesures que calgui en cas de detectar o constatar alguna actuació que no s'ajusti a la praxi policial.

Buch ha refermat que la seva prioritat és defensar el cos i mantenir-lo fora de qualsevol debat partidista i del focus mediàtic, i ha fet autocrítica si les informacions que s'han publicat els últims dies han molestat al cos. Després d'analitzar profundament els fets de dijous, ha constatat que els dispositius van ser "globalment correctes amb la informació que ara es disposa". De tota manera, sí que ha demanat potenciar els mecanismes de mediació en tots els conflictes, així com reforçar estratègies de comunicació per contrarestar la difusió de notícies falses a les xarxes. Buch també ha apostat per aïllar políticament les minories violentes.

El president i el conseller es van reunir diumenge a petició de Buch durant dues hores i mitja al Palau de Pedralbes. En aquest trobada també van participar el secretari general d'Interior, Brauli Duart, i el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, que també han acompanyat Buch en la trobada amb els comandaments d'aquest dilluns. Hores abans, Torra s'havia mostrat crític amb l'actuació dels antiavalots, mentre que el director general de la Policia havia defensat les càrregues de Girona.