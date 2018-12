El líder del PP, Pablo Casado, ultima candidats «potents» per a Madrid i Barcelona i la seva pretensió és presentar-los en públic abans de Nadal. De fet, ambdues places figuren al calendari provisional d'actes que té a l'agenda, segons van informar ahir a Europa Press fonts del partit.

Casado va iniciar, divendres passat i ahir, el seu tour per les comunitats autònomes per anunciar caps de cartell del PP als comicis del 2019. Després de parar a Aragó i Múrcia, la setmana vinent farà el mateix en «dues o tres comunitats més».

Conscients del nerviosisme que hi ha en les files del partit per les candidatures i els possibles canvis que pot fer el nou equip, la direcció del PP manté l'hermetisme sobre les opcions de números 1 en aquestes places clau, sobre les quals Casado i el seu nucli més proper prendran l'última decisió.



Canvi o continuïtat

A Madrid, Casado haurà de decidir si aposta pel canvi o per mantenir els portaveus actuals. A l'Ajuntament, des que va marxar Esperanza Aguirre fa més d'un any, exerceix com a portaveu José Luis Martínez Almeida, i al capdavant de la Comunitat de Madrid hi ha Ángel Garrido, després de la dimissió de Cristina Cifuentes.