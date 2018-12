El Constitucional debatrà aquesta setmana els recursos de Simó i Forcadell

El Tribunal Constitucional té previst celebrar dos plens consecutius abans que finalitzi l'any, la setmana que ara comença i la següent, i en ells s'estudiaran els primers recursos d'empara de la trentena que han presentat els últims mesos els encausats pel procés independentista que se substancia al Tribunal Suprem. La decisió, segons fonts del tribunal de garanties consultades per Europa Press, respon la lògica del calendari d'aquest òrgan.

El TC preveu estudiar abans que finalitzi aquest any el recurs presentat per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la decisió de l'instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de rebutjar de plànol la recusació que l'exmandatària, processada per rebel·lió, va presentar contra ell per considerar-lo imparcial per investigar-la. Simó i Boya van recórrer al TC després que la Sala penal del Tribunal Suprem inadmetés l'incident de nul·litat d'actuacions que van presentar contra determinades decisions de Llarena que aquestes exparlamentàries consideren que es van adoptar sense motiu suficient.