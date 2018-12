El Govern indulta parcialment una dona que va matar el seu exnòvio maltractador a Madrid

El Govern ha concedit un indult parcial que implica una reducció de la condemna a una dona que el 2015 va matar a punyalades el seu exnòvio alterada per la por que li produïa el maltractament que patia des de feia tres anys. El BOE d'aquest dilluns recull la decisió del Consell de Ministres del passat 7 de desembre a la que es "commuta la pena privativa de llibertat imposada (de sis anys) per una altra de quatre anys de presó, a condició que no torni a cometre delicte dolós en el termini de quatre anys".

L'Audiència Provincial de Madrid va condemnar a sis anys de presó Glòria C., una dona de nacionalitat guineana, per l'homicidi de Williams R. però, a petició del jurat, va proposar a l'Executiu el seu indult una vegada que la sentència fos ferma. I ara el Govern "considerant els informes del Tribunal sentenciador i del ministeri fiscal" rebaixa la condemna de sis a quatre anys a l'entendre que "atenent a les circumstàncies de la condemnada i d'acord amb la informació que obra en el citat expedient, concorren raons de justícia i equitat".

La sentència considera provat que el 20 de setembre de 2015, Williams R. va anar al domicili de Glòria i allà la va increpar i amenaçar, arribant a arrencar una malla metàl·lica que protegia les finestres. Ella va demanar ajuda al president de la comunitat de veïns, qui la va convèncer per trucar a la policia. No obstant això, Glòria "va fer cas omís" al consell dels agents que denunciés els fets.

Una hora després, la víctima va tornar al domicili cridant i intimidant Glòria de nou a través de la finestra, moment en què ella va agafar un ganivet de cuina de 17 centímetres de fulla, va sortir de l'habitatge i va llançar una ganivetada a la seva víctima "causant-li la mort de manera pràcticament immediat ".



"Llarga situació de maltractament"



La resolució exposa que l'acusada va actuar impulsada pel temor que sentia respecte la seva exparella amb la qual va viure una "llarga situació de maltractament sostingut", la qual cosa "li minvava de manera greu però sense arribar a anul·lar-la, la seva capacitat d'entendre la il·licitud de seus actes i la seva voluntat d'actuar d'acord amb això".

Aquests antecedents de maltractament van ser demostrats en l'informe dels psicòlegs ratificat durant el judici, en el qual quedava provat que Glòria havia refet la seva vida i estava en tràmits de recuperar la tutela del seu fill, el que la va fer actuar motivada "per la por de fer malbé tot el que havia aconseguit ".

No obstant això, l'Audiència rebutja aplicar l'exempció total de la responsabilitat de l'acusada com demanava la defensa perquè, tot i que Glòria patia una pertorbació mental indiscutible, va poder haver obrat de forma diferent, ja que va patir "una alteració greu, però no una pèrdua" de les seves facultats.