El govern Sánchez estudia una resposta davant la "via sagnant" proposada per Torra

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha afirmat avui que l'Executiu estudia "tota la capacitat de resposta en la via administrativa i a totes les possibles" davant la "via sagnant" -ha assenyalat- proposada pel president de la Generalitat, Quim Torra", que es va remetre al cas d'Eslovènia per aconseguir la independència.

La vicepresidenta ha explicat que Torra va creuar ahir "una línia intolerable, inadmissible i d'irresponsabilitat absoluta per a un càrrec públic en una democràcia com l'espanyola" perquè "a ningú se li ocorre fer la seva feina com a càrrec públic més que des de la pau i des de la seguretat en la convivència".

Calvo ha aclarit que, això no obstant, declarar l'aplicació del 155 "és l'última mesura a la qual cal arribar", després de les declaracions en aquest sentit de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas.

Abans de participar en un acte per l'aniversari de la Constitució, Calvo s'ha referit també a les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) aquest cap de setmana.

El que ahir va passar -en relació amb les accions dels CDR a les autopistes- "va a tenir conseqüències" ja que "el president de la Generalitat no pot inhibir-se quan passen situacions que provoquen intranquil·litat en la ciutadania perquè la seva principal obligació a Catalunya com autoritat de l'Estat és el manteniment de la seguretat i la convivència".

Ha insistit que el que va passar "ahir és inadmissible" ja que "no es pot demanar lliure circulació de béns i de persones per cap actuació, i molt més quan es produeix per inhibició de l'actuació dels cossos de seguretat".