Torrent diu a Lledoners que aposta per la via escocesa i evita valorar l'alternativa eslovena de Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat la via escocesa com a únic camí per la independència de Catalunya aquest dilluns des de Lledoners.

Després de les declaracions del cap del Govern, Quim Torra, on va reivindicar seguir l'exemple d'Esolvènia, el responsable del Parlament ha evitat valorar-ne les paraules i ha insistit que la solució del conflicte i la que "connecta amb el 80% de la població del país" és "cívica, democràtica i pacífica" i que està segur que la resta de grups parlamentaris independentistes ho veu així.

Torrent ha fet aquestes declaracions després de visitar els presos en vaga de fam a Lledoners, els quals assegura que ha vist "forts i ferms" malgrat que alguns ja porten deu dies.



Torrent diu que la república no es construeix amb "caputxes" ni "amb la cara tapada"



Després de les protestes d'aquest cap de setmana dels CDR, el president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit en el fet que qualsevol acció "cívica, pacifica i no violenta ens sembla legítima". No obstant això, ha remarcat que la república "no es construeix amb caputxes ni amb la cara tapada, sinó amb la cara descoberta i generant majories".

I ha apel·lat a una solució "democràtica" que és el que demanen "el 80% dels catalans". Pel que fa a l'actuació dels antiavalots contra les manifestacions antifeixistes del Dia de la Constitució, Torrent ha reconegut que les imatges "generen inquietud", però alhora ha afirmat que no li correspon a ell "valorar els criteris polítics de gestió", en aquest cas, dels Mossos. Confia en que el "Govern de la Generalitat trobarà una solució".