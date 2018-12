El TS obliga l'Estat a tornar altres 100 milions d'euros del projecte Castor

El Tribunal Suprem (TS) ha obligat a l'Estat a reintegrar al sistema gasista més de 100 milions d'euros per diverses sumes abonades el 2016 i relacionades amb la construcció i el manteniment del magatzem de gas subterrani Castor, situat davant de les costes de Vinaròs (Castelló) i ara hibernat.

La sentència de la sala contenciosa Administrativa obliga a tornar al sistema gasista 15,7 milions pagats a Enagás pel manteniment del magatzem i 80,6 milions corresponents a la primera quota anual del crèdit de 1.350 milions sol·licitat per cobrir la indemnització a la societat concessionària, Escal UGS, controlada per ACS.

Al novembre, el Suprem va ordenar el reintegrament de 18 milions d'euros abonats a Enagás en els exercicis 2014 i 2015.

En els dos casos, el Suprem ha estimat els recursos de la patronal catalana Cecot contra les ordres ministerials que establien els peatges d'accés.

La Cecot manté impugnades les ordres ministerials dels exercicis 2017 i 2018.

En el primer dels seus escrits, la Cecot al·legava, entre d'altres qüestions, que l'ordre recorreguda es basava en el Reial Decret-llei 12/2014, alguns dels preceptes de la qual van ser declarats inconstitucionals al desembre de l'any passat.

Per contra, les parts demandades -l'Administració i Escal UGS, societat participada per ACS que va construir el magatzem- sostenien que la declaració d'inconstitucionalitat de determinats apartats de la norma no implicava que fos contrària de dret.

A aquest "precedent d'interès" remet el Suprem, que extrapola els arguments de la sentència dictada fa amb prou feines un mes al present cas, amb l'única diferència que en aquesta ocasió l'ordre enjudiciada és del 2015 "i es projecta sobre el 2016".

Per això, explica la sentència avançada pel diari El País, acorda unificar la seva doctrina, donant-li la raó de nou a la patronal i condemnant les demandades al pagament addicional de 4.000 euros en costes.

Segons el president de la Cecot, Antoni Abad, l'èxit d'aquests recursos farà "que la resta (altres dos per les ordres ministerials per als exercicis 2017 i 2018) tinguin un veredicte positiu per als consumidors de gas".

En un comunicat, la patronal explica que el Govern disposa de dos mesos per reintegrar les quanties; mentrestant, resta atenta a l'articulació d'un mecanisme de devolució de l'import repercutit en les factures de gas dels consumidors des del 2014 "pel manteniment d'una infraestructura que no s'ha arribat a posar en funcionament, ni prestat cap servei".

Al setembre del 2013, l'Executiu va suspendre l'activitat del magatzem de gas després dels sismes registrats a la zona; quatre anys després, el Tribunal Constitucional va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions d'euros concedida a Escal UGS per la hibernació del projecte.