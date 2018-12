Sànchez, Turull, Rull i Forn pateixen un «insomni important» per la vaga de fam

Els independentistes presos en vaga de fam, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, afirmen que els dejunis col·lectius que es fan en solidaritat amb ells quatre són el "millor aliment" per la moral que han de mantenir dia a dia. Així ho ha explicat la seva portaveu, Pilar Calvo, durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la tarda al Col·legi de Periodistes, després d'haver-los visitat a la presó de Lledoners. La periodista ha apuntat que tots quatre comencen a patir un "insomni important" i ha detallat com es troba cadascun d'ells: Turull i Sànchez s'han aprimat cinc quilos després de 10 dies de vaga de fam. Rull n'ha perdut 3,2, i Forn -d'una complexitat física més gran- un total de set, en el 6è dia.

Calvo ha remarcat que l'expresident de l'ANC i els tres exconsellers veuen que els actes de suport a la seva vaga de fam, així com els missatges que els arriben des de Catalunya, i també des d'arreu de l'Estat i Europa són el "millor aliment" per mantenir la vaga de fam. El que els més està costant són les nits a causa de l'insomni, que esperen que vagi "a menys". Pel que fa al pes, Turull va començar la vaga amb 74,6 quilos i n'ha perdut cinc, els mateixos que Sànchez, que en pesava 74,4. Al seu torn, Rull ha perdut 3,2 quilos dels 82 que pesava ara fa sis dies. Forn n'ha perdut set, pels 107 que pesava en començar la vaga de fam. Els metges creuen que ara perdrà el pes equivalent de la resta, entre 400 i 600 grams diaris.

La portaveu dels quatre presos també ha explicat que estan "dolguts" i "molestos" amb algunes informacions que asseguren que sí que ingereixen aliments. Calvo ha detallat que beuen entre un i tres litres d'aigua amb sals minerals cada dia, i que només Turull ha utilitzat glucosa puntualment per problemes del control del nivell de sucre. Forn ha ingerit injeccions de cortisona per una lumbàlgia, i Rull ha deixat de prendre la medicació per la hipertensió, que ha disminuït a causa de la pròpia vaga de fam.

Calvo també ha destacat que tots quatre mantenen les tasques diàries, recompensades amb una ampliació de l'horari de visites mensuals. Per exemple, Turull i Rull s'encarreguen de parar, desparar taula i netejar el menjador, mentre que Sànchez i Forn poleixen la sala d'estar abans de dinar i sopar. En aquest sentit, tots quatre agraeixen que la resta de presos amb qui comparteixen aquestes tasques els estan "ajudant" en notar l'esgotament físic que acumulen: "Estan molt agraïts d'aquesta actitud solidària", ha afegit Calvo.

Finalment, Calvo ha subratllat que Turull li ha fet arribar que cada dia és més conscient de la renúncia que estan fent i de la seva importància. Al seu torn, Rull ha destacat que els àpats els fan mantenir una rutina a la presó, que ara han perdut.