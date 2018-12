Vaga del 21 de desembre de 2018: tota la informació sobre l'aturada de país

El proper 21 de desembre de 2018, diferents col·lectius estan preparant una vaga i/o aturada de país amb mobilitzacions a diferents punts de Catalunya coincidint amb el primer aniversari de les eleccions al Parlament de Catalunya després de l'aplicació de l'article 155 i també amb la celebració a Barcelona del Consell de Ministres del Govern espanyol. En aquest article recollirem tota la informació sobre la vaga i/o aturada, que molts comparen ja amb l'aturada de país que es va celebrar el 3 d'octubre del 2017.



La Intersidnical-CSC convoca vaga general de 12.30 a 14.30 h

Imatge de l'aturada de país del 2017. Foto: ACN

Les accions dels CDR

Dispositiu policial especial per protegir el Consell de Ministres

Entre les protestes confirmades, el sindicat independentista Intersindical-CSC ha convocat vaga general el divendres 21 de desembre de 12.30 h a 14.30 h. Fonts del sindicatja que el govern espanyol no ha retirat el decret del 6 d'octubre que facilita el trasllat de seus socials ni ha retirat la, entre altres. Entre altres mesures, el Consell de Ministres del dia 21 preveu augmentar el salari mínim interprofessional fins als 900 euros, xifra que la Intersindical-CSC veu insuficient i advoca perquè sigui de 1.200 euros.D'altra banda, fonts del sindicat recorden que hi ha moltes lleis de contingut social aprovades al Parlament que "segueixen anul·lades". Per tot plegat, i segons han confirmat fonts del Departament de Treball, el sindicat ha registrat la convocatòria de vaga.En l'aturada de país del, els CDR van tenir un pes important i la seva mobilització es va traduir en talls de carretera, marxes lentes i concentracions ja des de primera hora del matí. Tant sols a la Catalunya Central, per exemple, es van registrar talls en més d'una seixantena de vies . En cas que es repeteixin accions similars, el divendres 21 de desembre pots consultar l'estat del trànsit en temps real De moment, el compte de Twitter oficial dels CDR a Catalunya ja anuncien mobilitzacions per aquesta data:Per les xarxes socials i a través de grups de whatsapp també s'han començat a assenyalar punts on hi poden haver accions de protesta. Són similars a les del 3 d'octubre i inclouen els accessos a Catalunya per la Jonquera, Aragó i Castelló, l'AP-7 en diferents trams del seu recorregut, la C-25 (a Manresa), els ports de Barcelona i Tarragona, els aeroports del Prat i de Reus, les Rondes de Barcelona (de Dalt i Litoral) i l'Avinguda Diagonal de Barcelona.Paral·lelament a l'anunci de mobilitzacions, el Ministeri de l'Interior ultima un dispositiu policial davant les protestes. Fonts del ministeri confirmen que el dispositiu policial "no està tancat" mentre que des de la policia espanyola apunten que és habitual que en aquests esdeveniments que impliquen membres de l'Estat es faci una reunió preparatòria on es convidaran Mossos i Guàrdia Urbana. Aquesta reunió encara no s'ha celebrat i serà on s'acabi de fixar quines tasques farà la policia i quins són els punts més sensibles on caldrà desplegar efectius. D'altra banda, 'El Periódico' avança que Interior enviarà 400 efectius antidisturbis a Catalunya. Una xifra que fonts del ministeri no confirmen.Des del CNP també apunten que no hi ha hagut cap comunicació oficial sobre aquest tema i apunten que tot plegat es concretarà a la reunió que s'ha de celebrar dies abans del Consell de Ministres, a la que també convidaran Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona. Tanmateix, des del Ministeri de l'Interior recorden que quan es va celebrar el Consell de Ministres a Sevilla (octubre) també es va dissenyar un "dispositiu de seguretat".Des del govern espanyol veuen amb preocupació els darrers successos que han tingut lloc a Catalunya, amb les manifestacions i enfrontaments del dia de la Constitució a Girona i Terrassa i també el bloqueig de l'autopista durant 15 hores a l'Ampolla i d'altres accions dels CDR aixecant barreres a l'AP-7 aquest cap de setmana. Des de l'executiu han acusat el Govern de "deixadesa de funcions" i de "manca de diligència" per motius polítics.