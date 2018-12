Buch dona suport als Mossos després que fiscalia hagi anunciat que els investigarà

El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, han volgut mostrar el seu suport al cos dels Mossos d'Esquadra després que la Fiscalia Superior de Catalunya hagi anunciat que obre diligències per investigar per què els agents no van "dissuadir" els membres dels CDR que van tallar l'AP7 dissabte i que van aixecar les barreres de diversos peatges el diumenge.

Després de conèixer aquesta decisió, Buch i Martínez reiteren que l'actuació policial va ser correcta i proporcionada, segons han explicat fonts d'Interior.