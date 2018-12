Calvo assegura des del Senat que el 155 no està sobre la taula

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat a la seva arribada al Senat que l'aplicació del 155 a Catalunya no entra en els seus plans. A la pregunta de si el 155 està sobre la taula, Calvo ha respost amb un lacònic 'no'. Calvo s'ha sotmès a la sessió de control de la cambra alta on ha defensat el projecte del seu govern davant les crítiques de PP i Cs.

A preguntes de Lorena Roldán (Cs), Calvo ha acusat la formació de Rivera d'usar un territori com Catalunya per anar contra la unitat d'Espanya. La senadora popular Cristina Ayala ha acusat l'executiu de portar l'Estat al "precipici". Calvo ha replicat comparant el PP amb Vox. "La diferència entre nosaltres és que mai hem comprat políticament l'independentisme i vostès abracen les propostes de Vox", li ha retret. Calvo també ha descartar cessar el director del CIS, José Félix Tezanos, com li ha demanat el PP.

Calvo ha acusat el PP d'haver desprestigiat el CIS i de no voler entendre mecanismes tècnics que el director està disposat a explicar compareixent en el Congrés. "El PP lamina les institucions quan perden el poder", ha manifestat Calvo.