La Fiscalia de Catalunya investigarà per què els Mossos no van «dissuadir» els CDR a l'AP7 i als peatges

La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit obrir diligències per investigar per què el comportament del Mossos d'Esquadra «no es va orientar a dissuadir ni a utilitzar la força imprescindible i proporcional per restablir l'ordre jurídic» tant pel que fa al tall de l'AP7 de dissabte com a l'aixecament de barreres en diferents peatges el diumenge per part dels CDR. El fiscal argumenta que «es té constància» d'aquesta situació a través de diferents notícies publicades sobre aquests dos episodis. L'actitud dels Mossos, continua, va lesionar els drets dels usuaris de l'autopista i de l'empresa concessionària. La Fiscalia dona deu dies al comissari en cap dels Mossos perquè aporti un informe on detalli les actuacions practicades i indiqui els seus responsables.

El fiscal fa referència al tall de l'AP-7 a L'Ampolla que va durar unes quinze hores dissabte, però també a l'aixecament de barreres en diversos peatges diumenge, com el de Martorell, el de La Roca o el de Girona, amb el «conseqüent perjudici» per a l'empresa concessionària. També posa de manifest que els autors d'aquestes accions eren membres dels CDR i que actuaven «per reivindicar la implantació d'una república catalana».

En el seu escrit, el fiscal avisa que la conducta dels Mossos podria donar lloc a responsabilitats «de confirmar-se l'absència de comminació per part de les unitats desplegades o la lenitat a l'hora d'exigir el restabliment de l'ordre i la restitució del dret dels ciutadans afectats».

Per tot plegat, obre diligències d'investigació i dona deu dies al comissari en cap perquè remeti un informe on detalli les actuacions practicades en aquests dos episodis, indicant els responsables de les operacions així com les ordres i comunicacions que es van donar. També vol conèixer el detall dels incidents que poguessin haver sorgit durant l'execució de les ordres.