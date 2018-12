El Govern avisa Quim Torra que enviarà la Policia si els Mossos no actuen

El Govern espanyol va alertar ahir la Generalitat, presidida per Quim Torra, que ordenarà la «intervenció» de les forces de seguretat de l'Estat «en termes de proporcionalitat i necessitat» si els Mossos segueixen sense exercir la seva funció de «garantir l'ordre públic». La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, i els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i Foment, José Luis Ábalos, han enviat cartes als respectius consellers catalans en les quals demanen explicacions per «les greus alteracions d'ordre públic i seguretat del trànsit» del cap de setmana passat.

En la missiva remesa per la vicepresidenta al conseller Pere Aragonès, Calvo denuncia que «aparentment» ha existit un «desistiment de funcions» per part de l'Executiu autonòmic, amb conseqüències de caràcter econòmic i social i per a la seguretat pública. «En aquest sentit és la nostra obligació avaluar els possibles incompliments de l'ordenament jurídic que s'hagin produït», assegura Calvo, sense perjudici, avisa, d'altres requeriments en curs sobre «actes concrets i les seves possibles responsabilitats».

Marlaska, en la seva carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, assenyala que els fets ocorreguts en algunes autopistes catalanes constitueixen una «greu pertorbació de l'ordre públic i de la seguretat del trànsit» en el qual, no obstant això, els Mossos, «tot i ser-hi presents», no van complir la seva funció. Per això, el titular d'Interior requereix als responsables de la Generalitat perquè dictin les instruccions necessàries o, en cas contrari, «s'ordenarà la intervenció» de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per preservar el «lliure exercici dels drets i llibertats i el manteniment de la seguretat ciutadana».

El titular de Foment, José Luis Ábalos, es dirigeix al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Ábalos expressa el seu «més profund malestar» pels aldarulls ocorreguts en els peatges de l'AP-7 i l'AP-2 durant el cap de setmana. Incidents que, segons el seu parer, danyen la imatge d'Espanya i de Catalunya i en particular de les institucions que la representen. «Confio que no es tornin a produir situacions o fets similars, i que es garanteixi la lliure circulació de persones i mercaderies», afegeix. Tot això, alerta Ábalos, «sense perjudici» que s'adoptin les «mesures necessàries» perquè les reclamacions de responsabilitat patrimonial que puguin presentar els afectats per l'actuació dels «responsables directes dels fets», es tramitin «amb la major diligència».

Al marge de les missives, Carmen Calvo va avançar que l'Executiu estudia «tota la capacitat de resposta en la via administrativa i en totes les possibles» davant la «via sagnant», va assenyalar, «proposada pel president de la Generalitat,», que es va remetre al cas d'Eslovènia per aconseguir la independència. Per a Calvo, Torra va travessar «una línia intolerable, inadmissible i d'irresponsabilitat absoluta per a un càrrec públic en una democràcia com l'espanyola» perquè «a ningú se li ocorre fer la seva feina com a càrrec públic més que des de la pau i des de la seguretat en la convivència».



El PSOE no descarta el 155

El PSOE no descarta que l'Executiu de Pedro Sánchez respongui de manera immediata al que ha passat aquest cap de setmana a Catalunya amb una nova aplicació de l'article 155, si es donen les condicions constitucionals per a això, i assegura que «no li tremolarà la mà, com no li va tremolar en el passat». La portaveu del Comitè Electoral del PSOE, Esther Peña, va explicar en una roda de premsa que el Govern central està ultimant un estudi sobre les mesures que pot adoptar dins del marc constitucional perquè la «conculcació de drets» que, segons el seu parer, s'ha produït a Catalunya amb la «complaença» del Govern català.