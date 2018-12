La patronal Foment i els grans sindicats demanen estabilitat política, econòmica i social

La patronal Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT de Catalunya han demanat estabilitat política, econòmica i social i s'han compromès a treballar conjuntament per facilitar-la.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i els secretaris generals d'UGT i CCOO de Catalu-nya, Camil Ros i Javier Pacheco, respectivament, s'han compromès a treballar a partir del mes de gener per contribuir a una estabilitat que faci possible un entorn favorable al creixement econòmic i l'activitat empresarial, segons va informar ahir la patronal.

Aquesta voluntat de treballar en la mateixa direcció per aconseguir estabilitat sorgeix en un moment en què el president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat durament criticat per defensar la «via eslovena» per a la independència de Catalunya, i després que els CDR hagin bloquejat aquest cap de setmana l'autopista AP-7 durant 15 hores i aixecat diversos peatges.

«Sindicats i patronal consideren essencial l'acció coordinada i tenen el propòsit de participar molt activament en la redacció del Pla Estratègic 2030, que el president de Foment ha proposat com un dels objectius prioritaris de la patronal catalana», assenyala l'organització empresarial.