El president del Parlament assegura a la sortida de Lledoners que «la república no es construeix amb caputxes i amb la cara tapada»

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), va defensar ahir «qualsevol forma de protesta que sigui pacífica i no violenta», però va advertir que «la república (catalana) no es construeix amb caputxes i amb la cara tapada, sinó a cara descoberta i generant grans majories socials».

Així ho va assegurar en declaracions als mitjans davant la presó de Lledoners, després de visitar els dirigents independentistes empresonats, entre ells els quatre que fa dies van iniciar una vaga de fam.

Torrent va ser preguntat sobre els actes de protesta aquest cap de setmana per part dels denominats CDR. «Sempre hem dit que qualsevol forma de protesta que sigui cívica, pacífica, no violenta i democràtica ens semblarà legítima. Dit això, he de dir que la república no es construeix amb caputxes i amb la cara tapada, es construeix a cara descoberta i generant grans majories socials», va afirmar el president del Parlament.

Sobre la polèmica actuació dels Mossos d'Esquadra a Terrassa i Girona contra manifestants que protestaven contra actes convocats per Vox, Torrent es va mostrar convençut que el Govern «treballarà» per trobar una solució, perquè «és veritat que hi ha una certa inquietud i preocupació davant les imatges que vam veure el cap de setmana passat».

Finalment, Torrent va relatar que la seva visita a Lledoners havia estat per «mostrar suport, solidaritat, estima i escalfor» als dirigents empresonats, «especialment als que han iniciat la vaga de fam». «Els he notat forts mentalment i molt enters físicament», malgrat «les circumstàncies i la duresa d'una vaga de fam» que va qualificar d'«extrema i dura», com també ho és la «vulneració dels seus drets» , va afegir.