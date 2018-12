Un mort i diversos ferits en un tiroteig en un mercat de Nadal d'Estrasburg

Una persona ha mort i diverses més (de moment, nou) han resultat ferides en un tiroteig que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda en un mercat de Nadal situat al centre d'Estrasburg, segons ha informat la premsa francesa.

D'acord amb el diari local 'DNA', al voltant de les 20 h, un home ha obert foc al carrer de Grandes-Arcades causant la mort a una persona i ferint-ne sis més. El tirador s'ha donat a la fuga en direcció la Grand Rue, on s'han escoltat més trets.

El centre d'Estrasburg ha quedat acordonat en un radi de 200 metres al voltant de la plaça Gutenberg. Les forces de seguretat i dues ambulàncies s'han traslladat al lloc dels fets.

L'eurodiputat del Partit Demòcrata Europeu Català, Ramon Tremosa, ha afirmat a Catalunya Ràdio que els han demanat als eurodiputats del Parlament que no sortissin i han tancat l'edifici. Aquest és un dels mercats nadalencs més tipics de França i segons Tremosa hi havia turistes catalans per la zona.

La Policia de la ciutat ha confirmat que hi ha "un esdeveniment en curs" i ha demanat "guardar la calma" i seguir les consignes de les autoritats.