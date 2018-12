Torra culmina el dejuni de 48 hores abans de la reunió setmanal del Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha culminat aquest matí el dejuni de 48 hores en solidaritat amb els sobiranistes presos, abans de l'inici de la reunió setmanal del Consell Executiu.

Torra va iniciar el dejuni, per solidaritzar-se amb els presos en vaga de fam, diumenge passat des del Dipòsit del Rei Martí, a Barcelona, juntament amb d'altres ciutadans.

A la tarda es va reunir discretament al Palau de Pedralbes amb el conseller de l'Interior, Miquel Buch, per abordar la crisi per les càrregues policials del passat 6 de desembre i, posteriorment, es va desplaçar a Montserrat (Bages), on va pernoctar amb d'altres participants del dejuni.

Torra s'ha mantingut sense menjar fins a aquest matí, segons fonts del Govern, quan s'han complert les 48 hores que s'havia fixat.

Ha acabat la protesta així just abans de l'inici de la reunió setmanal del Govern català, que té lloc després de la polèmica per la seva crida a seguir la via eslovena cap a la independència i en plens preparatius de les protestes sobiranistes del 21D, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona.