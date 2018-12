Artadi nega que Torra ordenés canvis als Mossos i que aposti per seguir la via eslovena

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha negat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ordenés canvis als Mossos després de l'actuació a Terrassa i Girona. "No va haver cap ultimàtum. Vaig parlar amb el president i em va dir que no havia donat cap instrucció als Mossos perquè fessin canvis. I per tant, jo em crec la paraula del president", ha afirmat en una entrevista a 'Els Matins a TV3'. Artadi també ha negat que el president de la Generalitat hagi dit que s'ha de seguir la via eslovena i creu que s'han tret de context les paraules de Torra. "La nostra via és la via catalana", ha conclòs. D'altra banda, la portaveu del Govern ha considerat que la Casa Llotja de Mar "no és la millor opció" per fer el Consell de Ministres si el govern espanyol està preocupat per la mobilitat.

En una conversa informal amb periodistes des d'Eslovènia, Torra va explicar que havia demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, fer canvis després de les actuacions dels Mossos a Girona i Terrassa durant el dia de la Constitució per tal que no es repetissin les imatges de càrregues policials contra antifeixistes. La consellera de la Presidència, però, diu que no hi va haver cap ultimàtum i que el president Torra no va donar cap instrucció de canvis als Mossos.

Per a Artadi, l'actuació del cos de la policia catalana és correcte i el que s'ha de fer es revisar les imatges per si algun agent no ha actuat bé. Fer una constant revisió és una manera de protegir el cos, segons ha defensat.

Pel que fa a l'altra polèmica dels darrers dies, les declaracions de Torra sobre la via eslovena, la també portaveu del Govern ha considerat que "s'han tret fora de context" i que "se li ha assignat un valor amb la voluntat d'associar independència i violència quan la independència sempre ha seguit el camí de la no violència i el pacifisme". En aquest sentit, la consellera de la Presidència ha lamentat l'interès en associar independentisme i violència "per donar cobertura a un judici polític".

Artadi nega que Torra digués que s'ha de seguir la via eslovena i ha considerat que es va limitar a posar d'exemple la determinació del poble eslovè per la llibertat. De tota manera, la consellera ha defensat que "la nostra via és la via catalana" i que mai es trobarà un mirall exactament igual perquè seria un "error" dir que la via de Catalunya és exactament una altra. "El nostre procés és únic i hem de seguir el nostre camí", ha conclòs. De fet, ha assenyalat que la via escocesa no depèn dels catalans perquè l'Estat ja ha decidit que la seva via no és la britànica tot i que s'hagi de continuar insistint en la necessitat d'un referèndum acordat.



"Operació mediàtica" de les cartes



La consellera ha assegurat que el Govern no va rebre cap trucada del govern de Pedro Sánchez abans de rebre les tres cartes demanant explicacions sobre el que consideren inacció dels Mossos davant les actuacions dels CDR. Per aquest motiu, Artadi creu que es tracta més d'una operació mediàtica que no d'una preocupació real i que es tracta d'un "debat mediàtic" que ha volgut generar el govern espanyol.

En aquest context, Artadi ha admès que la relació entre els dos governs és "menys fluida que abans" i que s'ha anat cap enrere. "Vam començar amb un tarannà que semblava que apostaven més per la política que per la judicialització, i ara sembla que Vox i Casado estan marcant la política. Demanem coratge al govern del PSOE", ha manifestat.



La Llotja de Mar, "no és la millor opció"



Artadi ha explicat que el Govern ha sabut que el Consell de Ministres del pròxim 21 de desembre es reunirà a la Casa Llotja de Mar a través dels mitjans de comunicació i que no hi ha una comunicació formal. Sobre el lloc escollit, ha considerat que "no és la millor opció" si el govern espanyol està preocupat per la mobilitat tenint en compte que està al centre de Barcelona. "Hi ha llocs que afavoreixen més la mobilitat que d'altres", ha afegit.

Per a Artadi, no cal que el govern espanyol enviï policia a Catalunya el pròxim 21 de desembre i ha instat l'executiu de Sánchez a complir els acords i donar els recursos a la Generalitat per a noves promocions dels Mossos. En aquest sentit, ha qualificat de "deslleialtat" que s'impedeixi augmentar el nombre d'agents de la policia catalana i després vulguin enviar els seus agents.