Crítiques de Cs i PSC per no donar resposta de la «via eslovena»

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, va criticar ahir que els partits independentistes hagin ajornat la seva sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, per la seva al·lusió al «conflicte bèl·lic» d'Eslovènia com a «via a emular» a Catalunya. La Junta de Portaveus, en la reunió d'ahir, no va incloure en l'ordre del dia del ple de la setmana que es voti la sol·licitud de compareixença del president presentada per Cs perquè Torra doni explicacions sobre les seves referències a la via eslovena. Per la seva banda, el PSC va presentar una petició de compareixença de Torra en el ple del Parlament per explicar si recorrerà a la via eslovena, però va explicar que la majoria de la taula no hi va donar suport.