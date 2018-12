EN DIRECTE | Sánchez compareix al Congrés per parlar de Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparat aquest dimecres l'independentisme amb el Brexit assegurant que tots dos són moviments contraris al projecte europeu, i ha advertit que donarà una resposta "ferma però serena", i "proporcional però contundent" a qualsevol "nova vulneració de l'ordre constitucional i estatutari" per part de la Generalitat o el Parlament.

Durant la seva compareixença al Congrés per exposar la seva estratègia a Catalunya, ha criticat durament la suposada "deixadesa de funcions" per part dels Mossos davant els CDR i ha advertit que si persisteix l'Estat enviarà "un nombre suficient" de membres de les Forces de Seguretat de l'Estat per "garantir la seguretat" a Cataluny.

També ha criticat les manifestacions del president de la Generalitat sobre la via eslovena per assolir la independència, unes afirmacions que denoten "desconeixement de la història i una manipulació inacceptable" fruit de la "desesperació de qui no té cap altre argument que la mentida per sostenir les seves posicions polítiques".



El govern espanyol aprovarà l'apujada del salari mínim a 900 euros al Consell de Ministres del 21-D a Barcelona



El govern espanyol aprovarà l'apujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros al Consell de Ministres del 21-D a Barcelona. La Moncloa ha anunciat aquest dimecres que la sessió es farà a la Llotja de Mar. Durant el ple monogràfic de Catalunya, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que suposa una apujada del 22% i la més gran des del 1977. "Un país ric no pot tenir treballadors pobres", ha remarcat.

El govern espanyol ja havia anunciat que la mesura s'aprovaria per decret abans de finals d'any per tal que entri en vigor l'1 de gener. D'aquesta manera, garanteix que la mesura (pactada amb Podem) tira endavant tot i que els pressupostos generals per al 2019 no s'aprovin. Aquesta mesura no té efectes retroactius i, per tant, calia aprovar-la abans que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor tot el 2019.