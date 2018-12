Un estudi estableix que els joves catalans són més tolerants amb la corrupció

Els joves d'entre 18 i 29 anys són els més tolerants amb la corrupció a Catalunya, fins al punt que tripliquen la mitjana que troba molt o força acceptable que un polític doni suport a un projecte per beneficiar un grup econòmic per tornar favors, segons estableix el Baròmetre de l'Oficina Antifrau de Catalunya. El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, va mostrar la seva gran preocupació per la percepció que tenen els joves sobre la corrupció, que atribueix en part a una «clara crisi de valors» i que considera que suposa un «fracàs social terrible». Segons el Baròmetre 2018, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalu-nya a partir de 850 entrevistes, el 81% dels catalans considera que la corrupció és un problema molt o força greu a Catalunya i el 71,9% pensa que existeix molta o força corrupció, però el 23,5% continuaria votant un partit que es veiés afectat per casos de corrupció si durant el seu mandat es redueix l'atur i millora l'economia.