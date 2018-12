El Govern del PP va espiar Luis Bárcenas utilitzant fons reservats

El ministeri d'Interior ha reconegut davant l'Audiència Nacional l'existència de l'anomenada operació Kitchen per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas, i a aclarir que havia tingut una durada de dos anys (entre el 2013 i el 2015) i que es van utilitzar fons reservats per pagar a col·laboradors del seu entorn a canvi d'informació. Segons El Mundo, la Direcció General de la Policia ha presentat un escrit davant del Jutjat d'Instrucció número 5 en què admet que «dels indicis recopilats fins a aquest moment es reconeix que en aquesta operació hi han participat funcionaris adscrits a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia, així com a la Comissaria General d'Informació, i que hi ha constància de la utilització de col·laboradors o informadors, algun dels quals rebia una remuneració periòdica a canvi de la informació facilitada».

Així, Interior admet per primer cop l'existència de l'operatiu policial, en què van participar comissaris com José Manuel Villarejo, i en què els policies es van apoderar de documentació en poder de Bárcenas sobre el finançament il·legal del PP a tot Espanya. Aquests documents mai van ser lliurats a l'Audiència Nacional, que llavors ja investigava la fortuna oculta de l'extresorer popular.