El Govern farà el Consell de Ministres a Barcelona tot i els dubtes d'Ábalos

El Govern central va assegurar ahir que la reunió del Consell de Ministres del pròxim 21 de desembre se celebrarà a Barcelona, malgrat l'increment de la tensió amb la Generalitat de Catalunya després dels incidents del cap de setmana. Fonts de Moncloa van ratificar que «no hi ha dubtes» que la reunió del gabinet de Pedro Sánchez tindrà lloc a Barcelona com era previst.

El Govern central va confirmar la seva celebració a la capital catalana després que en un esmorzar informatiu de l'Economista el ministre de Foment, José Luis Ábalos, deixés inicialment oberta la porta a la seva suspensió.

Segons va dir, cal valorar si la seva celebració a Catalunya pot comportar resultats positius. «Si no ho aconsegueix, no entendré cap entestament», va afirmar. No obstant això, en acabar aquest esmorzar informatiu, i en declaracions als periodistes, va voler aclarir que «se celebrarà» a la Ciutat Comtal.

Durant l'acte, Ábalos va asse-nyalar que, segons la seva opinió, no cal caure en cap provocació ni acceptar cap tipus d'amenaces, i va assenyalar que la responsabilitat del Govern central és que la llei es respecti i es garanteixi la seguretat.



El 155 no és damunt la taula

La vicepresidenta, Carmen Calvo, va ser contundent en ser preguntada expressament pels periodistes sobre si damunt la taula hi havia aplicar el 155. «No», va respondre breu. En un altre acte al matí, Calvo va recordar a Torra que és la primera autoritat de l'Estat a Catalunya i que ha d'exercir»amb total eficàcia» les seves competències perquè els catalans visquin amb tranquil·litat i seguretat com la resta dels espanyols.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va prometre ahir que la Generalitat vetllarà el divendres 21 de desembre perquè es garanteixin tant el dret de reunió del Consell de Ministres com el dret al fet que es puguin celebrar eventuals protestes.

«El Govern té l'obligació i el compromís de garantir tots els drets. El dret a manifestar-se i el dret que es facin reunions del Consell de Ministres o d'altres organismes en territori català», va explicar en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Artadi va criticar que encara no se'ls ha comunicat formalment que la reunió de l'Executiu de Pedro Sánchez del dia 21 serà a Barcelona, i va assegurar que respecten la decisió perquè la Generalitat «no ha de dir al Consell de Ministres on es reuneix i on no».



Una «provocació»

Va insistir que hi ha sectors de la població que consideren «una provocació» aquest Consell de Ministres perquè es fa en el primer aniversari de les eleccions catalanes del desembre del 2017 que es van celebrar amb el 155 activat i amb dirigents independentistes a la presó. El Govern també està a l'expectativa d'una eventual reunió entre Sánchez i Torra aquest dia, però va afegir que tampoc té confirmació formal, ni de l'objectiu de la trobada, ni de l'ordre del dia ni dels possibles «acords» a què es vulgui arribar.



Menys del 50%, un «hàndicap»

L'exconseller d'Exteriors de la Generalitat Raül Romeva va demanar ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que «sigui valent i capaç de generar per a Espanya un projecte alternatiu a aquest Estat». En aquest sentit, el líder sobiranista pres a Lledoners va admetre que és un «hàndicap» que l'independentisme no sumi el 50%.