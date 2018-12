Un jutge requisa ordinadors i mòbils a dos periodistes del Diario de Mallorca

Agents de la Policia Nacional es van personar a la delegació balear de l'agència de notícies Europa Press i al Diario de Mallorca per requisar documentació i equips corporatius i personals en el marc d'una investigació dins del cas Cursach, amb l'objectiu de determinar l'origen d'una filtració periodística. A Diario de Mallorca es van negar a entregar-los res. Els agents es van presentar a les instal·lacions del Diario de Mallorca (del mateix grup editor que Regió7) per requisar l'ordinador de treball i documents del periodista Kiko Mestre. El diari els va anunciar que no els entregaria el material, fet pel qual els agents van decidir marxar. Tot i això, la Policia Nacional havia requisat hores abans el telèfon del mateix periodista als jutjats. Paral·lelament, a Europa Press, tres agents i una secretària judicial van lliurar a la redacció l'ordre d'escoroll i van exigir a la periodista que cobreix informació relacionada amb el cas Cursach que lliurés qualsevol documentació sobre la macrocausa de la Policia Local. El Col·legi de Periodistes de Catalunya va emetre una nota rebutjant l'actuació policial i judicial per «atacar el dret al secret professional dels periodistes».