La ministra de Defensa creu que Torra no està «legitimat per a un càrrec públic»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va carregar ahir contra el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, per «posar en risc» la convivència i «incitar a la violència» i el va assenyalar com a no legitimat per ocupar un lloc de representació pública.

Robles va aprofitar un acte d'homenatge als militars coincidint amb el 40 aniversari de la Constitució per avisar Torra que els seus plantejaments «no tindran mai cabuda a Espanya» perquè la societat «no ho consentirà». La ministra es va referir al president català com a «insensat», «il·luminat» i el va assenyalar com a «incapacitat» per ostentar un càrrec de representació política.

«Vull llançar un missatge clar a aquells que des de la il·luminació i la manca de principis democràtics volen posar en risc la nostra convivència. El marc de la Constitució és el marc democràtic, és un marc que no és tocable», va avisar la ministra de Defensa envoltada per tota la cúpula militar i amb una gran bandera d'Espanya com a fons.



Defensa de la Constitució

La ministra va remarcar que la Constitució és la que ha brindat a Espanya de les seves últimes quatre dècades de «llibertat, pau, tranquil·litat i convivència» i per això la societat, «que s'ha acostumat a viure en democràcia», no consentirà «els missatges dels que volen» posar en risc la convivència». Per aquest motiu va apuntar al president de la Generalitat la seva «obligació de servei els altres», i alhora garantir els serveis fonamentals i la convivència als ciutadans. I quan no es fa, «des del punt de vista democràtic, no s'està legitimat per ostentar cap funció pública».