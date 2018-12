PP i Cs constaten una «clara voluntat d'acord» per formar govern a Andalusia

El PP i Cs van constatar que hi ha entre tots dos «una clara voluntat d'acord» per a la governabilitat d'Andalusia en la primera reunió formal després de les eleccions del 2-D, de manera que van acordar posar en marxa un grup de treball amb representants dels dos partits per intentar tancar un acord programàtic i tornar a reunir-se dilluns que ve per seguir avançant en la composició de l'Executiu i de la mesa de la cambra autonòmica. Després de la reunió van comparèixer davant els mitjans tant el president del PP-A i candidat a la presidència, Juanma Moreno, com el portaveu de Cs a Andalusia i aspirant a liderar l'Executiu andalús, Juan Marín, que van coincidir a destacar que hi ha una «clara voluntat d'acord» per part dels dos partits per arribar a un govern de canvi. Paral·lelament, el president de Vox, Santiago Abascal, va explicar que estan «a l'expectativa» de quin és l'acord al qual poden arribar el PP i Ciutadans.