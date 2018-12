El proper 18 de desembre tindrà lloc la vista prèvia per al judici del procés

El Tribunal Suprem va marcar ahir una data clau en el seu calendari: el 18 de desembre. Aquest serà el dia en el qual es discutirà si s'ha de jutjar o no per rebel·lió Oriol Junqueras i els altres 17 acusats en el procés, però sobretot serà l'últim pas abans d'enfilar el judici més important de l'any vinent. Això sempre que no estimi la pretensió dels acusats, que sostenen que ha de ser el TSJC i no el Suprem qui els faci seure a la banqueta. Un argument àmpliament plantejat per les defenses, i no només davant el Suprem, també davant el Tribunal Constitucional, que precisament aquesta setmana comença a estudiar els recursos que quatre dels processats (Carme Forcadell, Anna Gabriel, Anna Simó i Mireia Boya) han presentat en aquest sentit, segons fonts jurídiques. Així doncs, per primera vegada, les defenses dels 18 acusats acudiran al Suprem a una vista celebrada per un tribunal de set jutges, presidit per Manuel Marchena, i en la qual estaran presents la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox, però encara no els polítics i activistes acusats.