Rivera: «El que proposa Torra amb la via eslovena és una guerra»

El líder estatal de Cs, Albert Rivera, ha advertit que l'estratègia del president del Govern, Quim Torra, equival a un conflicte bèl·lic. «Què es pensa que és la via eslovena, un joc? És una guerra el que proposa Torra, una guerra amb més de 60 morts i centenars de ferits», ha deixat anar, dirigint-se a Pedro Sánchez. Durant la seva rèplica a la segona intervenció de Pedro Sánchez -al ple d'aquest dimecres al migdia al Congrés-, Rivera li ha preguntat per què no aplica el 155 de la Constitució: «A què espera, a que hi hagi morts?».

En aquesta línia, el president de Cs ha advertit Sánchez que serà «responsable» de possibles víctimes mortals a Catalunya: «Si hi ha un mort, com diu Torra -que tant de bo no passi-, si passa res, vostè en serà responsable».