Sánchez a ERC i PDeCAT: «Si venen amb una oferta del 75% de la societat catalana asseguro que la vehicularem»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha emplaçat aquest dimecres ERC i el PDeCAT a buscar acords transversals a la societat catalana que englobin "el 75 o el 80% de la societat catalana". "Vostè em ve amb una oferta amb el 75% de la societat catalana i el govern d'Espanya li asseguro que el vehicularem i ajudarem a resoldre els problemes de la societat catalana", ha afirmat en la seva rèplica a la intervenció del portaveu d'ERC, Joan Tardà, durant el debat monogràfic sobre Catalunya al Congrés dels Diputats. Sánchez ha assegurat que l'objectiu és que els independentistes arribin a acords amb Podem, el PSC, Cs i "el que quedi del PP" per plantejar propostes vinclades a l'autogovern.

Segons Sánchez, si el govern d'Espanya "es troba una proposta que representa 2/3 de la cambra catalana" entendrà que és un projecte que "transcendeix els blocs" i que no vagi "als extrems". "Es tracta que entrem a una zona de moderació", ha apuntat abans d'insistir que la "votació" que caldrà fer a Catalunya haurà de ser sobre un projecte que "agregui i no separi" la societat catalana en referència a una reforma de l'Estatut.

"Nosaltres estem disposats a dialogar, però vostè per dialogar ha de representar aquestes 3/5 parts de la societat catalana que són les que necessita el Parlament de Catalunya per poder reformar l'Estatut d'autonomia", ha dit Sánchez, i "no pot plantejar que el 51% de la majoria parlamentària del Parlament s'imposi al 49% amb una tesi que no està essent referendada per la societat catalana a les urnes".

Per tant, segons Sánchez, abans que ERC i PDeCAT plantegin aquesta proposta a l'entorn del 75% de la societat catalana "primer cal que facin els seus deures". "Posin-se d'acord i reconeguin a l'altra part de la societat catalana, perquè si no ho fan, el que estaran fent és simplement dirigir-se a la part cada vegada més extrema de la societat catalana".