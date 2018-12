Tres morts i dotze ferits pel tiroteig al mercat de Nadal d´Estrasburg

Almenys tres persones han mort i 12 més han resultat ferides en l'atemptat d'aquest dimarts al vespre al mercat de Nadal d'Estrasburg, segons ha confirmat el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, en una compareixença. De les víctimes, cinc estan en situació "molt greu".

L'autor dels fets, un home de 29 anys amb antecedents per delictes comuns i que havia complert condemna a França i Alemanya, segueix fugit aquesta matinada. Castaner ha explicat que la recerca per detenir-lo compta amb el desplegament d'uns 350 agents i dos helicòpters. Els militars de l'operació 'Sentinelle', desplegats als carres de França des dels atemptats del 2015, han disparat contra l'autor de l'atemptat al mercat de Nadal, segons el ministre, que ha confirmat un "intercanvi de trets" durant la fugida.

El govern francès ha augmentat el nivell d'alerta antiterrorista, que ara es troba en estat "d'urgència", i reforçarà els controls de seguretat als mercats de Nadal d'arreu del país i a les fronteres.

L'atac ha passat a les 19.50 hores, al centre d'Estrasburg, on se celebra el tradicional mercat de Nadal. Segons el ministre, hi ha hagut intercanvis de trets en tres punts de la mateixa zona.

L'Ajuntament d'Estrasburg ha anunciat que el mercat de Nadal estarà tancat dimecres, però el ministeri de l'Interior ha dit que les escoles obriran.

Aquesta setmana se celebra ple del Parlament Europeu a Estrasburg, de manera que hi ha a la capital europea tots els eurodiputats, assessors i equips que habitualment són a Brussel·les. Entre ells hi ha l'eurodiputat del Partit Demòcrata Europeu Català, Ramon Tremosa. Anit, en declaracions a Catalunya Ràdio, va explicar que al centre d'Estrasburg hi havia molta policia desplegada i que el Parlament havia demanat als diputats que encara eren a l'edifici que no sortissin i el recinte va quedar tancat.

Aquest és un dels mercats nadalencs més típics de França i segons Tremosa hi havia turistes catalans per la zona. Altres testimonis també han explicat a les xarxes socials que la policia va fer amagar els vianants en els restaurants més propers mentre a fora al carrer se seguia buscant l'autor del tiroteig.