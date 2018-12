Torra defensa els Mossos: «No es poden atacar els cordons policials com es van atacar»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat una taula de diàleg amb entitats, moviments socials i Mossos per reforçar la "mediació i les mesures preventives". Així ho ha avançat en el marc de la sessió de control al ple del Parlament davant els retrets de la CUP sobre l'actuació dels Mossos a Girona i Terrassa. "Qualsevol actuació al marge dels protocols establerts serà expedientada i sancionada. Hi va haver imatges que no ens van agradar, s'analitzaran i es prendran les decisions que calgui prendre", ha afegit el president per després demanar que no es caigui en les "provocacions" de la ultra dreta. Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera ha demanat un canvi de model de seguretat i li ha preguntat si se seguirà "apallissant" els que s'organitzen.

Torra ha demanat que no es posin els Mossos en el "pim pam pum" de la vida política i ha fet una crida a "no caure en les provocacions de l'ultra dreta". "No es poden atacar els cordons policials com es van atacar. No es poden llançar tanques com es van llançar. Fem una reflexió perquè ens hi juguem molt. És intolerable en qualsevol país del món", ha defensat.

Tot i aquesta crítica de l'actuació d'antifeixistes, el president de la Generalitat també ha garantit que "qualsevol actuació al marge dels protocols establerts serà expedientada i sancionada". En aquest sentit, ha afirmat que es van veure imatges que no van agradar i que s'analitzaran per prendre les decisions "que calgui prendre".

Segons Torra, el que ha fallat són les "mesures preventives i de mediació" i per aquest motiu ha anunciat la creació d'una taula amb entitats i mossos per reforçar la interlocució sobre la mediació. És en aquesta direcció on el president Torra creu que s'ha de posar l'accent en els propers dies.

Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera ha acusat el Govern de reproduir el model d'ordre públic que va fer servir l'Estat durant l'1-O. "No fa ni un sol acte de la sobirania i sembla que vulgui demostrar que encara exerceix el poder mitjançant la duresa de la repressió i la sobreactuació dels Mossos. Impotència política i prepotència repressiva en ordre públic", ha denunciat el diputat dirigint-se a Torra.

Riera ha reclamat un canvi de model de seguretat i ha criticat una actuació "desproporcionada" amb "cops de porra de cintura en amunt, persecució de moviments socials i identificacions arbitraries". "És molt perillós que les Brimo sentin que les seves actuacions no estan sota control democràtic. Seguiran apallissant les que lluiten, resisteixen i s'organitzen?", li ha preguntat.