Uns 200 mossos pressionen el Govern tallant carrers a l'entorn d'Interior per reclamar millores laborals

Uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra tallen diversos carrers barcelonins de manera intermitent a l'entorn del Departament d'Interior des d'un quart de sis de la tarda, com a mesura de pressió i de suport als companys sindicals tancats dins la seu. Els representants laborals del cos policial reclamen una solució a les reivindicacions laborals que plantegen des d'ahir al Govern. Membres del cos es van concentrar ahir davant d'Economia per demanar millores de sou. Finalment es va aconseguir una reunió amb membres del Govern, que ha continuat aquest matí a la seu d'Interior. Cap a les onze del matí, però, la reunió s'ha trencat i els representants sindicals han decidit que no sortirien de la seu fins que es solucionin les seves peticions.

Mentrestant, els a l'entorn de 200 agents que estaven al vestíbul del Departament han decidit sortir al carrer cap a un quart de sis de la tarda i començar a fer accions ràpides que consisteixen a tallar carrers a l'entorn d'Interior.

Així, primer han tallat el Passeig Sant Joan amb el carrer Diputació, punt en què aquest matí ha han estat durant unes hores, coincidint amb la reunió entre membres del Govern i representants sindicals dels Mossos.

Uns deu minuts després del tall han baixat fins a la plaça Tetuan i han tallat la Gran Via. Uns minuts més tard han pujat amunt i han tornat a tallar el Passeig Sant Joan amb Diputació. El periple reivindicatiu ha continuat Passeig Sant Joan amunt fins al carrer Aragó, cruïlla que també han tallat uns deu minuts. Després han seguit pujant i han tallat la Diagonal, a la plaça mossèn Jacint Verdaguer.

Un cop en aquest punt ha començat un recorregut a la inversa. Els agents dels Mossos han baixat fins al carrer València amb Sant Joan, cruïlla que també han tallat durant uns deu minuts.

Mentrestant, al Departament d'Interior continuen tancats representants sindicals dels Mossos a l'espera que el Govern els proposi una solució que pugui satisfer les seves reclamacions.

Durant el recorregut els agents dels Mossos, equipats amb paraigües i impermeables per fer front a la pluja, han fet sonar xiulets i consignes com ara 'Buch dimissió'. Cal recordar que, ahir, agents dels Mossos ja van tallar durant cinc hores la Gran Via amb motiu de les reivindicacions que defensen.