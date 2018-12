Buch assegura que Interior ha invertit 3,5 milions en recursos per als Bombers

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que s'han invertit 3,5 milions d'euros en recursos per al cos de bombers durant aquesta legislatura. En el marc del Ple del Parlament, Buch també ha assenyalat que es preveu la compra de nous equipaments per al cos, en especial vestuari i material d'excarceració de vehicles, i ha avançat que en els nous pressupostos s'hi contemplarà un increment de la plantilla de 250 nous efectius per any.

De la mateixa manera, el conseller també ha avançat que té previstes inversions en els Mossos en matèria antiterrorista, en mitjans aeris, tecnologia i en renovació de material, encara que no ha detallat les partides exactes.