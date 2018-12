El comerç català demana al Govern que faci una crida a la calma davant la trobada del 21 de desembre

El comerç català està preocupat per les repercussions que poden tenir les protestes que s'estan preparant a Catalunya amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona i ha demanat al Govern que faci un «crida a la calma» en una carta a la consellera d'Empresa. En declaracions a Efe, el president de Comertia, German Cid, va explicar que els comerciants van enviar ahir a la nit una carta a la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, perquè des de l'administració catalana es faci una crida a la calma «perquè som en plena campanya de Nadal i ens hi juguem molt».

Cid va exigir al Govern que mantingui la calma i l'ordre perquè ara som en campanya de Nadal, que és temps «d'afecte i harmonia» i no «d'aldarulls». Les associacions de comerciants catalans es van reunir ahir a Barcelona preocupats pel «clima» que s'està creant davant la celebració del Consell de Ministres la setmana que ve a Barcelona i van decidir enviar aquesta carta perquè el Govern català aposti per fomentar la calma i no la protesta.



Comunicat conjunt

Precisament ahir les entitats del comerç van fer un comunicat conjunt davant els «esdeveniments previstos i possibles moviments de protesta» i van demanar que es mantingui «la normalitat social i institucional per garantir el desenvolupament econòmic i una activitat positiva en plena campanya de Nadal».

A més, van sol·licitar a les administracions i entitats que incentivin la il·lusió en la campanya de Nadal del comerç català per reafirmar la confiança en aquest sector clau de l'economia catalana. En la reunió d'ahir, les entitats de comerciants van acordar demanar que el 21 de desembre transcorri amb normalitat i tranquil·litat.