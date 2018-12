Condemnen l'antic advocat de Trump a 3 anys de presó per pagar per silenciar adulteris

Michael Cohen, antic advocat personal del president nord-americà Donald Trump, va ser condemnat a tres anys de presó pel seu decisiu paper en el pagament de diners a dones perquè ocultessin les seves suposades relacions amb el magnat durant la campanya electoral del 2016 i per mentir al Congrés sobre un projecte per construir una Torre Trump a Rússia. El jutge de districte William Pauley, a Manhattan, va condemnar Cohen a tres anys pels pagaments, que van violar la llei de finançament de campanyes, i a dos mesos per la declaració en fals davant el Congrés. Les dues sentències es compliran de forma simultània.

Cohen, de 52 anys, es va declarar culpable l'agost passat dels càrrecs presentats per fiscals federals a Nova York, que l'acusaven, just abans de les eleccions del 2016, de pagar a l'actriu porno Stormy Daniels 130.000 dòlars i d'ajudar a gestionar el pagament de 150.000 dòlars a l'antiga model de Playboy Karen McDougal perquè les dues mantinguessin silenci sobre les seves relacions amb Trump. El mandatari nega haver mantingut cap relació amb les dues. Cohen també va admetre un càrrec per frau bancari i fiscal.