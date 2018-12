Els Mossos van desaconsellar la Llotja de Mar per celebrar el Consell de Ministres

Els Mossos d'Esquadra van desaconsellar la Llotja de Mar per celebrar la reunió del Consell de Ministres del proper 21 de desembre a Barcelona, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en declaracions a Onda Cero. Artadi ha apuntat que en una reunió aquest dimarts a la delegació del govern espanyol a Catalunya, els Mossos ja van alertar que aquesta ubicació "tindria més afectacions en la mobilitat i en la normalitat del dia a dia", i més tenint en compte que és una jornada d'arrencada de les vacances de Nadal a les escoles. Són criteris "tècnics, policials", ha dit Artadi, "no polítics". En aquest sentit, ha apuntat que hi hauria altres ubicacions més idònies, i ha citat el Palauet Albéniz, a Montjuïc.

La Llotja de Mar està en ple centre de la ciutat i a prop de vies de comunicació importants, com la ronda Litoral o Via Laietana. El dia 21, a més, és l'últim dia de les escoles, ha recordat Artadi. Tot plegat pot provocar problemes de mobilitat i afectar el dia a dia de la ciutat. Aquest és el missatge que els Mossos van traslladar en una reunió de coordinació policial el passat dimarts a la delegació del govern espanyol a Catalunya, una trobada prevista feia setmanes.

Segons ha apuntat la consellera, en aquella trobada es van posar sobre la taula diferents ubicacions, i els Mossos ja van apuntar que per criteris tècnics aquest "no era el lloc més idoni". El Palauet Albéniz, que estava entre les opcions, hagués estat més aconsellable perquè hagués tingut menys repercussions en matèria de mobilitat. "Són tot criteris tècnics, dels agents, no criteris polítics", ha reiterat.

La consellera ha explicat que l'operatiu de seguretat es va començar a treballar dimarts, perquè és quan es va conèixer de forma oficial la ubicació escollida. Ha remarcat que l'obligació del Govern és garantir "tots els drets, tant el de la reunió del Consell de Ministres com el dret a protesta o a vaga". Sí que ha aprofitat per fer una "crida a tenir actituds cíviques i pacífiques, que és el que sempre ha tingut el moviment independentista".

En preguntar-li si creu que el govern espanyol ha optat per aquesta ubicació perquè busca els desordres públics, Artadi ha dit que espera que no, i ha explicat que hi ha malestar en una part de la societat catalana no tant perquè el Consell de Ministres es reuneixi a Barcelona, sinó per la data escollida, "que sona com un punt de provocació", ja que farà un any de les eleccions del 21-D convocades per Mariano Rajoy a través de l'aplicació de l'article 155. La consellera creu que no s'ha fet segurament "per voluntat", sinó que el govern espanyol no hi va pensar.